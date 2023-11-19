Впервые на манеже: «Арсенал» победил в Красноярске 

Фото: vk.com/fcenisey

Веселенькое у болельщиков «Арсенала» получилось воскресное утро. Десять утра, а уже надо настраивать трансляцию из Красноярска, где так рано начинал матч чемпионата тульский «Арсенал». Даже в Хабаровске сделали первый удар с центра поля позже – в половине двенадцатого.

Игры со временем – двенадцатый игрок команд из разных часовых поясов огромной страны. Хабаровск, например, в европейской части России начинает ночью по дальневосточному, зато на своем стадионе – когда молодые здоровые организмы приезжих привыкли еще только просыпаться. Разница между Красноярской и Москвой – четыре часа, но тоже повод получить дополнительную фору. Предыдущие матчи дома «Енисей» с командами из европейской части страны также назначал на два по местному, десять утра по московскому. Пустячок, а приятно.

Есть у Красноярска и другой козырь – игра под крышей. Матчи в футбольном манеже, конечно, также непривычны для гостей. Закрытое пространство оно и есть закрытое пространство. Впрочем, в советское время гранды играли в еще более худших условиях манежа ЦСКА и ничего, не жаловались, а когда чемпионат России переходил на систему осень – весна футбольные манежи обещали чуть ли не в каждом городе. Пока, к счастью, в двух высших дивизионах ограничились одним Красноярском.

«Арсенал» этот манеж обновил в марте этого года. Та игра закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч был забит с небесспорного пенальти. Так что красноярский манеж оставался для нас неприступной крепостью.

Очень любопытными были в том марте слова Александра Сторожука, сказанные на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер говорил о том, что команда на правильном пути и строится с учетом привлечения молодых и с акцентом на будущее. Нужно набраться терпения. Как же далеки были мы все от того, чтобы с этим согласиться. Команда и без участия Сторожука давно уже не строилась, а летела в пропасть. Одни уже не имели возможности играть так, как от них хотели, другие еще не могли. Кто бы мог подумать, что к концу года мы увидим другой «Арсенал», который сам наиграет на пенальти в чужие ворота – причем, очевидный, забьет два безответных и впервые победит в неудобном красноярском манеже. И никто не назовет эту победу случайной, а судейство необъективным.

Ну ладно, отсчет нового «Арсенала» мы ведем не с того марта, а с минувшего лета, когда произошла перезагрузка. Но и с лета поменялось многое. Команда обрела уверенность в себе, и построена эта уверенность не только на положительных результатах, но и на принципах построения игры. От футболистов требуют в первую очередь смотреть на себя, на свои возможности, а уже соперники пусть примериваются что могут этому противопоставить.

Наверное, в Премьер-лиге эти принципы подвергнутся ревизии, но на уровне первой действуют, и действуют хорошо.

Характерный пример. В Красноярске до середины второго тайма счет держался ничейным, и игра была равной, даже с некоторым перевесом хозяев. В этот момент Сторожук решил перестроить атаку. На бровке поля появились Барков и Халназаров. Пока они разминались, Макаров с Ткачевым, который должен был уйти с поля, соорудили на двоих перепасовку, после которой Макаров получил возможность ударить и забил – неберущимся ударом под перекладину.

Какое-то время ушло на коллективное празднование, и можно было успеть все переиграть. Очевидно же, что надо подстраховаться в обороне, «Енисей» сейчас помчит отыгрываться. Но нет, решения Сторожук не поменял. Вышел и Барков, вышел и Халназаров. Пока хозяева размышляли, что им делать в новых обстоятельствах, тульская команда на атакующей волне соорудила еще один гол в своем фирменном стиле, поджав прессингом оборону соперника. Вратарь «Енисея» неудачно ткнул мяч своему защитнику, и эту ошибку уже подстерегал Окоронкво. Расстояние в пару метров до соперника лучший бомбардир первой лиги преодолел в одну секунду. Обокрал защитника, и тот, совсем растерявшись, сфолил в своей штрафной.

Было и еще одно неочевидное тренерское решение. Единственную у «Арсенала» карточку получил в первом тайме Ботака, который после собственной же ошибки вынужден был сфолить, чтобы не пустить игрока соперника в опасную атаку. Вскоре за этим эпизодом произошло еще одно нарушение с участием Ботаки, при желании его тоже можно было вознаградить желтой карточкой. Судья, к счастью, ограничился устным предупреждением. Борьбы в этом матче было предостаточно, случись еще одно случайное нарушение, потянувшее бы на второе предупреждение, и только ленивый бы потом не обсуждал, что защитника надо было вовремя поменять. Но нет, никто никуда не ушел. Ботака до конца матча не дал ни одного повода применить к себе санкции. Он был уверен в себе, и тренер был в нем уверен.

А ведь «Енисею» было за что биться. Игра первого круга в Туле, когда красноярцев вообще не было видно на поле, и всего два пропущенных мяча казались подарком судьбы, требовала сатисфакции. К тому же это была фактически последняя для них возможность серьезно вмешаться в борьбу за первые четыре места.

Соперника хозяева изучили досконально.

И пока другие рассуждают, что с «Арсеналом» надо особенно держать ухо востро в начале матча, они это сделали. Игру от своих ворот красноярцы быстро отодвинули, и от фирменного стартового натиска «Арсенала» не осталось ничего. В какие-то моменты хозяева были даже острее в атаке, но совсем уж реальных возможностей отличиться все равно не было. Разве что вспомнить пару лихих наскоков в начале второго тайма.

Окоронкво был в этом матче под строжайшим контролем. Однако игра «Арсенала» строилась не только на том, чтобы доставить мяч своему лучшему нападающему, а он разберется. По количеству ударов с дальней дистанции игра в Красноярске, возможно, вообще стала рекордной для атаки нынешнего «Арсенала».

Окоронкво же и под бдительной опекой свои моменты все равно нашел. В одном эпизоде вообще проявил чудеса техники, остановив на ходу падающий сверху мяч. И не только его сохранил, но и подработал так, чтобы ударить в дальний от вратаря угол. Был и еще момент, когда Окоронкво успел подстроиться в чужой штрафной под передачу партнера и бил в дальний угол. Вроде бы несильно, но вратарь только в прыжке среагировал, и ни один повтор не дает ясности – летел ли мяч в угол или мимо. Опять же и про пенальти не забудем. Сам заработал, сам реализовал.

Забитым мячам тульская команда в едином порыве радовалась вместе, даже главный тренер прибегал в кучу малу присоединиться к всеобщему ликованию. Ставки за последнее время взлетели до небес. Календарь заключительных двух туров шепчет о том, что в случае победы в последнем домашнем матче против «КамАЗа» «Арсенал» уйдет на зимний перерыв в первой четверке.

«Енисей» – «Арсенал» – 0:2 (0:0).

Голы: Макаров (68), Окоронкво (74, с пенальти).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Ботака-Иобома (Нижегородов, 87), Большаков, Попов, Кайнов, Макаров, Лёвин, Ткачёв (Барков, 70), Гелоян (Халназаров, 70; Суханов, 78), Окоронкво (Яковлев, 87).

Предупреждены: Хозин - Ботака-Иобома.

Судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны).

19 ноября. Красноярск. Футбол-арена «Енисей».