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В Ясногорском районе водитель мотороллера погиб в ДТП с пикапом
Архивное фото. Автор Дмитрий Дзюбин.

В Ясногорском районе водитель мотороллера погиб в ДТП с пикапом

Водитель Mitsubishi L200 госпитализирован с переломом ключицы.

Накануне днем в Ясногорском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По данным региональной Госавтоинспекции, на 22-м км автодороги, на перекрестке неравнозначных дорог столкнулись мотороллер «Муравей» и пикап Mitsubishi L200.

По предварительной информации, 74-летний водитель мотороллера не предоставил преимущество в движении 40-летнему водителю автомобиля.

«В результате ДТП с различными травмами госпитализирован пассажир автомобиля Mitsubishi, мужчина 1956 года рождения. Водитель мотороллера погиб», - сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 

Сергей Стариков
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сегодня, в 14:48 0
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Место
Тульская областьЯсногорский район

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