Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над «Соколом» 

После «огненной» встречи, устроенной фанатами тульского клуба на выезде, «арсенальцы», несомненно, воодушевились: первый мяч в ворота «Сокола» влетел уже на второй минуте встречи. Автором гола стал Ишхан Гелоян.

Во время первого тайма туляки создали ещё несколько голевых моментов, и, в конце концов, на 45-й минуте Артём Суханов забил второй мяч. На перерыв футболисты ушли со счётом 0:2 в пользу туляков.

На 54-й минуте Джонатан Окоронкво забил в ворота хозяев третий мяч. Итоговый счёт — 0:3 в пользу туляков.