  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над «Соколом»  - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над «Соколом» 

Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над «Соколом» 

Матч состоялся вечером 13 ноября в Саратове.

После «огненной» встречи, устроенной фанатами тульского клуба на выезде, «арсенальцы», несомненно, воодушевились: первый мяч в ворота «Сокола» влетел уже на второй минуте встречи. Автором гола стал Ишхан Гелоян.

Во время первого тайма туляки создали ещё несколько голевых моментов, и, в конце концов, на 45-й минуте Артём Суханов забил второй мяч. На перерыв футболисты ушли со счётом 0:2 в пользу туляков.

На 54-й минуте Джонатан Окоронкво забил в ворота хозяев третий мяч. Итоговый счёт — 0:3 в пользу туляков. 

 

Сюжет: Арсенал
В Саратове болельщики устроили тульскому «Арсеналу» «огненный» коридор из файеров
Спорт
В Саратове болельщики устроили тульскому «Арсеналу» «огненный» коридор из файеров
сегодня, в 16:28, 25 1867 2
«Арсенал» расторг контракт с нападающим Каримом Гираевым
Спорт
«Арсенал» расторг контракт с нападающим Каримом Гираевым
7 ноября, в 10:44, 5 3242 0
Сверить прицел с вратарем: как «Арсенал» победил «Родину»
Спорт
Сверить прицел с вратарем: как «Арсенал» победил «Родину»
6 ноября, в 10:57, 31 5067 0
20-летний нападающий тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво признан лучшим игроком октября Первой лиги
Спорт
20-летний нападающий тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво признан лучшим игроком октября Первой лиги
5 ноября, в 20:05, 25 3295 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф:
сегодня, в 20:24 +4
Другие статьи по темам
Событие
тульский футболтульский АрсеналПФК Арсеналматч Сокол - Арсенал
Место
ТулаСаратов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульской «Искре» художники увековечили рок-группу «Король и Шут»
В тульской «Искре» художники увековечили рок-группу «Король и Шут»
В Центральном парке Тулы демонтируют торговые точки: их владельцы проиграли суд
В Центральном парке Тулы демонтируют торговые точки: их владельцы проиграли суд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.