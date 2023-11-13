  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Центральном парке Тулы демонтируют торговые точки: их владельцы проиграли суд - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Центральном парке Тулы демонтируют торговые точки: их владельцы проиграли суд

В Центральном парке Тулы демонтируют торговые точки: их владельцы проиграли суд

Причиной длительного разбирательства стало истечение контрактов, заключенных между предпринимателями и администрацией парка.

Торговля сладкой ватой, прохладительными напитками и мороженым в ЦПКиО им. Белоусова остановилась летом прошлого года. Тогда пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки» сообщила, что торговые павильоны были размещены на в парке на основании аукционной процедуры, но срок действия заключённых договоров истек.

Арендаторы подали в суд иски с просьбой обязать администрацию парка продлить срок действия договоров без проведения новых торгов. При этом своим разовым преимущественным правом продления договоров предприниматели уже пользовались ранее.

00.jpg

В этот раз их надежды не оправдались – Арбитражный суд Тульской области встал на сторону госучреждения, В понедельник, 13 ноября в Белоусовском парке начались демонтажные работы. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:50 +3
Другие статьи по темам
Событие
Тульские паркисудторговые павильоныларьки
Место
ТулаБелоусовский парк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над «Соколом» 
Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над «Соколом» 
Эксперимент Myslo: туляк обнаружил радиоактивный цезий-137 в сушеной чернике с Wildberries
Эксперимент Myslo: туляк обнаружил радиоактивный цезий-137 в сушеной чернике с Wildberries
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.