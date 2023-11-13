В Центральном парке Тулы демонтируют торговые точки: их владельцы проиграли суд

Торговля сладкой ватой, прохладительными напитками и мороженым в ЦПКиО им. Белоусова остановилась летом прошлого года. Тогда пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки» сообщила, что торговые павильоны были размещены на в парке на основании аукционной процедуры, но срок действия заключённых договоров истек.

Арендаторы подали в суд иски с просьбой обязать администрацию парка продлить срок действия договоров без проведения новых торгов. При этом своим разовым преимущественным правом продления договоров предприниматели уже пользовались ранее.

В этот раз их надежды не оправдались – Арбитражный суд Тульской области встал на сторону госучреждения, В понедельник, 13 ноября в Белоусовском парке начались демонтажные работы.