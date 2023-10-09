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Болеем за наших: опубликован календарь матчей тульских команд на неделю
Фото пресс-служб спортивных команд

Болеем за наших: опубликован календарь матчей тульских команд на неделю

В минспорте рассказали, когда и где пройдут футбольные, волейбольные и хоккейные игры.

Волейбол

  • 14 октября в 17.00 волейбольная «Тулица» проведет гостевой матч против красноярского «Енисея»,
  • 17 октября в 19.00 «Тулица» сыграет на домашней площадке второй матч с командой «Локомотив-2» в рамках Кубка России.

Хоккей

  • 10 октября АКМ сыграет заключительный матч домашней серии против «Ростова», начало в 19.00,
  • 11 октября «Академия Михайлова-Юниор» примет на своем льду «Амурских Тигров», встречаемся в ледовом 19.00.
  • 12 октября «Академия Михайлова-Юниор» — «Амурские Тигры», вторая игра начнется в 19.00,
  • 14 октября «Академия Михайлова» сыграет первый матч выездной серии в Кондопоге со СКА-Карелия, начало в 13.00,
  • 14 октября АКМ начинает выездную серию матчем с альметьевским «Нефтяником», начало в 17.00,
  • 16 октября АКМ проведет встречу в Самаре с ЦСК ВВС, начало матча в 18.00.

Футбол

  • 14 октября в 11.30 тульский «Арсенал» проведет матч 14 тура на выезде против «СКА-Хабаровск»,
  • 19 октября «Арсенал» поборется за очки в кубковом матче против московской «Родины», встречаемся на Центральном стадионе в 19.00.
сегодня, в 12:55 0
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