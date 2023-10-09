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В Черни снесли детскую площадку после требования прокуратуры
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

В Черни снесли детскую площадку после требования прокуратуры

Оказалось, что детское оборудование установили ещё 30 лет назад.

Прокуратура Чернского района провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасную эксплуатацию детских игровых площадок, расположенных в Черни.

— Установлено, что комплекс игрового оборудования, расположенный в Парке культуры и отдыха им. Г. Г. Монина, находился в аварийном состоянии и его дальнейшая эксплуатация могла повлечь причинение вреда здоровью несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

В частности, площадка не была оборудована ударопоглощающим покрытием, стойки качелей не закреплены, само игровое оборудование в коррозии, деревянные ступеньки горки разрушены. Сиденья качелей вовсе повреждены, из них торчали острые детали. Само детское оборудование было установлено в 90-х годах.

Установлено, что ответственные лица МБУК «Чернский районный дом культуры» не приняли своевременные меры к выявлению и устранению указанных дефектов оборудования. Районная прокуратура внесла директору учреждения культуры представление. В настоящее время аварийное игровое оборудование демонтировано.

По требованию надзорных органов в парке культуры и отдыха Чернского района аварийное игровое оборудование снесли.

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Автор:
сегодня, в 12:50 +1
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