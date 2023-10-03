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«Арсенал» сыграет против «Родины» в Кубке России 19 октября

«Арсенал» сыграет против «Родины» в Кубке России 19 октября

Матч пройдет в Туле.

Стало известно расписание пятого раунда Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Тульский «Арсенал» сыграет с московской «Родиной» 19 октября в 19.00. Матч пройдет на Центральном стадионе в Туле.

Календарь всех матчей этого этапа турнира:

18 октября (среда)
12.00 — «Динамо-Владивосток» — «Ротор» (Волгоград)
12.00 — «СКА-Хабаровск» — «Амкар-Пермь»
16.00 — «Волгарь» (Астрахань) — «Енисей» (Красноярск)
17.00 — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Форте» (Таганрог)
17.00 — «Черноморец» (Новороссийск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны)
19.00 — «Химки» (Московская область) — «Уфа»

19 октября (четверг)
16.30 — «Акрон» (Тольятти) — «Шинник» (Ярославль)
19.00 — «Арсенал» (Тула) — «Родина» (Москва)

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