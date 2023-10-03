В Туле пройдет конференция «В IT и точка»

29 октября в Туле в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет масштабная конференция «В IT и точка». Мероприятие запланировано в 80 городах России.
Что полезного для участников?
- Общение с ведущими специалистами и руководителями IT-компаний.
- Актуальная информация по вакансиям в IT для новичков и специалистов.
- Какие специальности в IT наиболее востребованы.
- Как стать частью сферы информационных технологий.
- Какие специальности будут актуальны завтра, а какие будут востребованы и через 10 лет.
Приглашаются все, кто работает или хочет работать в IT-сфере. Узнать подробности можно по ссылке.
Масштабная конференция «В IT и точка»
29 октября 2023 года с 12.00.
Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава».
Организатор мероприятия — «Компьютерная Академия TOP».
Возрастное ограничение: 12+.