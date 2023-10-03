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Тульские боксёры завоевали 31 медаль в Рязанской области
Фото из сообщества «Тульский бокс»

Тульские боксёры завоевали 31 медаль в Рязанской области

Соревнования проходили с 27 по 30 сентября.

В Михайлове Рязанской области прошли открытые областные соревнования по боксу среди юношей, юниоров и мужчин, посвящённые памяти Заслуженного мастера спорта СССР, двукратного финалиста Олимпийских игр Алексея Киселёва.

Как рассказали в федерации бокса по Тульской области, награды оспаривали более 280 спортсменов из 9 регионов. Наш регион представляли 55 боксёров. Туляки завоевали 16 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Победителями турнира в своих возрастных группах и весовых категориях стали Фёдор Павлик, Сафиюло Багодуров, Евгений Бруцев, Евгений Бонадыченко, Амир Содиков из Тулы; Кирилл Ковальский и Георгий Смирнов из Донского; Даниил Жиряков, Евгений Чунихин, Александр Окунев, Мирослав Буслаев, Александр Ромаденков и Анатолий Шевченко из Узловой; Магомед Ахмедов из Кимовска; Степан Андрианов из Новомосковска; Кирилл Кузнецов из Ефремова.

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Автор:
сегодня, в 10:45 0
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