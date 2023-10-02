  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Главный тренер тульского «Арсенала» может возглавить клуб из РПЛ - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Главный тренер тульского «Арсенала» может возглавить клуб из РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» может возглавить клуб из РПЛ

Речь идет о футбольном клубе «Сочи».

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук является одним из кандидатов на освободившийся пост наставника «Сочи», пишет портал Legalbet.

Сочинский клуб 17 сентября объявил об отставке Дмитрия Хохлова. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Точилин.

По данным Legalbet, «Сочи» рассматривал кандидатуру Сторожука, ещё когда специалист работал в «Краснодаре».

Сторожук работал в системе «быков» с 2019 года, а в январе 2023-го возглавил тульский «Арсенал», выступающий в Первой лиге.

После 10 туров «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками.

Сюжет: Арсенал
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Сокол»
Спорт
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Сокол»
сегодня, в 12:24, 3 241 -2
Против лома нет приема: как «Арсенал» не проиграл в Татарстане
Спорт
Против лома нет приема: как «Арсенал» не проиграл в Татарстане
сегодня, в 09:54, 11 1510 3
В пятом раунде Кубка России «Арсенал» сыграет с «Родиной»
Спорт
В пятом раунде Кубка России «Арсенал» сыграет с «Родиной»
29 сентября, в 13:43, 4 1286 2
Кольца «Сатурна»: первая большая победа Сторожука в «Арсенале»
Спорт
Кольца «Сатурна»: первая большая победа Сторожука в «Арсенале»
28 сентября, в 09:38, 16 2160 1
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 14:14 0
Другие статьи по темам
Прочее
футболАлександр СторожукназначенияТулаАрсеналСочи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области нашли крупного паука-волка
В Тульской области нашли крупного паука-волка
Спецавтомобили и особый температурный режим: в Тулу доставили картины Ильи Глазунова
Спецавтомобили и особый температурный режим: в Тулу доставили картины Ильи Глазунова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.