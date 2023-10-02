Главный тренер тульского «Арсенала» может возглавить клуб из РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук является одним из кандидатов на освободившийся пост наставника «Сочи», пишет портал Legalbet.

Сочинский клуб 17 сентября объявил об отставке Дмитрия Хохлова. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Точилин.

По данным Legalbet, «Сочи» рассматривал кандидатуру Сторожука, ещё когда специалист работал в «Краснодаре».

Сторожук работал в системе «быков» с 2019 года, а в январе 2023-го возглавил тульский «Арсенал», выступающий в Первой лиге.

После 10 туров «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками.