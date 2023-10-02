В Тульской области нашли крупного паука-волка

Фото пресс-службы некоммерческого партнерства «Русская усадьба»

Сотрудники Тульского экзотариума осмотрели территорию усадьбы Федяшево в Ясногорском районе. Особое внимание уделили флоре и фауне.

Как сообщает пресс-служба некоммерческого партнерства «Русская усадьба», луговой биотоп удивил исследователей, принимая во внимание сезонность полевого выезда, численностью растений в фазе цветения, а также количеством беспозвоночных животных, обнаруженных методом кошения энтомологическим сачком.

Из насекомых следует указать, что право первенства занимают виды отряда Полужесткокрылых (клопов). Также в сборах присутствовали двукрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые, равнокрылые, прямокрылые.

Представители отряда Чешуекрылых были отмечены в меньшем количестве.

В ходе анализа удалось даже обнаружить известное многим дачникам насекомое-вредитель — медведку обыкновенную.

Алексей Евсюнин — учёный-энтомолог Тульского областного экзотариума:

— Среди водных обитателей были отмечены из типа Моллюски — большой и малый прудовик, шаровка, из типа Кольчатые черви — пиявка (вид пока уточняется), из Класса Насекомых — водные клопы нескольких видов. Это плавт, гладыш и плея. Был встречен очень крупный паук из семейства пауков-волков из рода Trochosa. Вид пока уточняется. В нашей области он, скорее всего, впервые встречается.

Наталья Акентьева, заведующая отделом экологического воспитания музейной педагогики Тульского областного экзотариума:

— Хотим пополнить списки биоразнообразия по Тульской области по тем видам беспозвоночных животных, которые мы обнаружим. С другой стороны, разработать маршруты в усадьбе Федяшево, которые могут посещать группы школьников для знакомства с методикой обнаружения разных беспозвоночных животных. И так же с природой родного края. В планах — создание живых уроков биологии.