Спецавтомобили и особый температурный режим: в Тулу доставили картины Ильи Глазунова

Перевозку экспозиции из музея Сочи, где была открыта временная выставка, осуществила Спецсвязь.

Выставка «Илья Глазунов. Поле Куликово» из коллекции Тульского музея изобразительных искусств была открыта с 18 мая по 25 сентября в Сочинском художественном музее им. Д. Д. Жилинского. Посетителям были представлены портреты, пейзажи и батальные сцены, над созданием которых Илья Глазунов работал на протяжении нескольких лет. Теперь экспозиция вернулась в собрание музея.

Владислав Терёхин, руководитель регионального управления Спецсвязи по Центральному региону:

— Картины Ильи Глазунова перевозились в специальных автомобилях с особым температурным режимом и в индивидуальных контейнерах. Безопасность перевозимой экспозиции на всем маршруте обеспечивали сотрудники управления специальной связи по тульской области. Погрузка и выгрузка выставки, учитывая культурную значимость произведений, осуществлялась с предельной осторожностью, чтобы не была нарушена целостность картин и посетители смогли прикоснуться к прошлому нашей родины через сюжеты каждого из полотен.

В своих картинах из коллекции музея Тулы Илья Глазунов отобразил подготовку воинов, такие сюжеты видны на картине «Проводы войск», «Вражий стан» и «Канун. Перед Куликовской битвой», само сражение («Поединок», «Временный перевес татар»), славную победу («Бегство татар») и возвращение домой («Возвращение»).