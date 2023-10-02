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Спецавтомобили и особый температурный режим: в Тулу доставили картины Ильи Глазунова

Спецавтомобили и особый температурный режим: в Тулу доставили картины Ильи Глазунова

2 октября в Тульский музей изобразительных искусств прибыл цикл произведений Ильи Глазунова «Поле Куликово».

Перевозку экспозиции из музея Сочи, где была открыта временная выставка, осуществила Спецсвязь.

Выставка «Илья Глазунов. Поле Куликово» из коллекции Тульского музея изобразительных искусств была открыта с 18 мая по 25 сентября в Сочинском художественном музее им. Д. Д. Жилинского. Посетителям были представлены портреты, пейзажи и батальные сцены, над созданием которых Илья Глазунов работал на протяжении нескольких лет. Теперь экспозиция вернулась в собрание музея. 

Владислав Терёхин, руководитель регионального управления Спецсвязи по Центральному региону: 

— Картины Ильи Глазунова перевозились в специальных автомобилях с особым температурным режимом и в индивидуальных контейнерах. Безопасность перевозимой экспозиции на всем маршруте обеспечивали сотрудники управления специальной связи по тульской области. Погрузка и выгрузка выставки, учитывая культурную значимость произведений, осуществлялась с предельной осторожностью, чтобы не была нарушена целостность картин и посетители смогли прикоснуться к прошлому нашей родины через сюжеты каждого из полотен.

В своих картинах из коллекции музея Тулы Илья Глазунов отобразил подготовку воинов, такие сюжеты видны на картине «Проводы войск», «Вражий стан» и «Канун. Перед Куликовской битвой», само сражение («Поединок», «Временный перевес татар»), славную победу («Бегство татар») и возвращение домой («Возвращение»).

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сегодня, в 14:00 0
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