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Новый гендиректор «Арсенала» посетил тренировку команды: видео
Кадр из видео

Новый гендиректор «Арсенала» посетил тренировку команды: видео

Александр Зотов познакомился с игроками и тренерским штабом.

Новый генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов посетил базу оружейников в Мясново. Он познакомился с командой и тренерским штабом, а также понаблюдал за тренировкой.

Напомним, о назначении Зотова официально объявили вчера, 20 сентября. 

Александр Зотов родился 1 июля 1971 года. Закончил Российский университет дружбы народов (РУДН) и Российский экономический университет (РЭУ) им. Г. В. Плеханова. Имеет магистерскую степень в миланском университете Bocconi.

С 2010 года Александр Александрович является генеральным директором Общероссийского профсоюза футболистов. С 2017 года — член исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Сюжет: Арсенал
Официально: Александр Зотов стал гендиректором «Арсенала»
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Официально: Александр Зотов стал гендиректором «Арсенала»
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