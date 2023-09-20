Официально: Александр Зотов стал гендиректором «Арсенала»

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал"

Об этом объявила клубная пресс-служба.

20 сентября на должность генерального директора тульского «Арсенала» назначен Александр Зотов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На этом посту Зотов сменил Валерия Гриньковского, который проработал в указанной должности почти три месяца.

Александр Зотов родился 1 июля 1971 года. Закончил Российский университет дружбы народов (РУДН) и Российский экономический университет (РЭУ) им. Г. В. Плеханова. Имеет магистерскую степень в миланском университете Bocconi.

С 2010 года Александр Александрович является генеральным директором Общероссийского профсоюза футболистов. С 2017 года — член исполкома Российского футбольного союза (РФС).