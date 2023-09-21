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«Миллиметровщику» на Ford Focus выписали штраф 5 тысяч рублей

«Миллиметровщику» на Ford Focus выписали штраф 5 тысяч рублей

Еще одному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с ГИБДД.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели проверку по нашей публикации «В Туле встретили „миллиметровщика“ на Ford Focus». Нарушителя установили и привлекли к административной ответственности.

«На ул. Кутузова города Тулы водитель автомобиля Ford Focus совершил обгон транспортного средства на пешеходном переходе. В отношении виновника вынесено постановление по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ „Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления“. Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в УГИБДД.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 962 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор:
сегодня, в 10:23 +1
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