Директора узловского водоканала оштрафовали за незаконную добычу на 200 тыс. рублей

Узловский межрайонный суд признал виновным 59-летнего экс-руководителя коммерческих организаций. Ему вменяли осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере.
— С 11 октября 2019 г. по 2 мая 2023 г. генеральный директор узловского горводоканала и ООО «Городские Коммунальные Системы» зная, что у возглавляемых им организаций отсутствует лицензия на добычу подземных вод, не предпринял мер к её получению. При этом он организовал технический процесс водоснабжения населения и предприятий Узловского района через незаконную добычу подземных вод из водозаборных скважин в Узловой и районе, — прокомментировали в пресс-службе облпрокуратуры.
Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Отметим, узловский водоканал постоянно попадает в поле зрения надзорных органов. Так, по состоянию на 2017 год их долг за электроэнергию составил более 17 млн рублей. Сами узловчане неоднократно жаловались на мутную воду из-под крана — проблема остро стоит уже много лет.
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