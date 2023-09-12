Фото Алексея Пирязева

Игра наконец-то пройдет в выходные, а не в понедельник.

17 сентября в 18.00 «Арсенал» проведет домашний матч 10-го тура Первой лиги. Оружейники сыграют с ярославским «Шинником».

— Дорогие болельщики, в это воскресенье нам предстоит сыграть против одного из лидеров лиги. Игра обещает быть захватывающей, интересной и жаркой. Давайте вместе поддержим оружейников! — говорит пресс-служба тульской команды.

Билеты на матч уже в продаже. Их можно купить онлайн на сайте «Арсенала» и в кассах Центрального стадиона. Время работы: