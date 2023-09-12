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Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Шинник»
Фото Алексея Пирязева

Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Шинник»

Игра наконец-то пройдет в выходные, а не в понедельник.

17 сентября в 18.00 «Арсенал» проведет домашний матч 10-го тура Первой лиги. Оружейники сыграют с ярославским «Шинником».

— Дорогие болельщики, в это воскресенье нам предстоит сыграть против одного из лидеров лиги. Игра обещает быть захватывающей, интересной и жаркой. Давайте вместе поддержим оружейников! — говорит пресс-служба тульской команды.

Билеты на матч уже в продаже. Их можно купить онлайн на сайте «Арсенала» и в кассах Центрального стадиона. Время работы:

  • до 16 сентября с 13.00 до 19.00,
  • 17 сентября — с 13.00 до 18.45.
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