17 сентября в 18.00 «Арсенал» проведет домашний матч 10-го тура Первой лиги. Оружейники сыграют с ярославским «Шинником».
— Дорогие болельщики, в это воскресенье нам предстоит сыграть против одного из лидеров лиги. Игра обещает быть захватывающей, интересной и жаркой. Давайте вместе поддержим оружейников! — говорит пресс-служба тульской команды.
Билеты на матч уже в продаже. Их можно купить онлайн на сайте «Арсенала» и в кассах Центрального стадиона. Время работы:
- до 16 сентября с 13.00 до 19.00,
- 17 сентября — с 13.00 до 18.45.