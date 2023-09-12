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Инвалид из Тульской области лишился дома и живёт в беседке
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Инвалид из Тульской области лишился дома и живёт в беседке

Александр Бастрыкин заинтересовался информацией об инвалиде из Тульской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно проверить информацию об инвалиде, чей дом сгорел в посёлке Улановском прошлой весной. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Мужчина обратился к Следственному комитету через группу «ВКонтакте». Он пожаловался, что его долго не обеспечивают положенным законом жильём. В марте прошлого года в посёлке Улановском сгорел его дом. Мужчине предложили варианты для переселения, однако они оказались непригодными для жизни. В тёплый сезон инвалид спит в беседке на придомовой территории сгоревшего дома, а зимой арендовал квартиру, отдавая за оплату последние накопления. 

— Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову повторно доложить о сложившейся ситуации с учётом всех озвученных в обращении доводов, а также о путях разрешения озвученной проблемы, — рассказали в информационном центре СК.

Сообщается, что ранее в СУ СК России по Тульской области по вышеперечисленным фактам проводилась процессуальная проверка, однако по её итогам в возбуждении уголовного дела отказано.

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Автор:
сегодня, в 11:52 0
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Александр Бастрыкин
Место
ТулаУлановский

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