Инвалид из Тульской области лишился дома и живёт в беседке

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно проверить информацию об инвалиде, чей дом сгорел в посёлке Улановском прошлой весной. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Мужчина обратился к Следственному комитету через группу «ВКонтакте». Он пожаловался, что его долго не обеспечивают положенным законом жильём. В марте прошлого года в посёлке Улановском сгорел его дом. Мужчине предложили варианты для переселения, однако они оказались непригодными для жизни. В тёплый сезон инвалид спит в беседке на придомовой территории сгоревшего дома, а зимой арендовал квартиру, отдавая за оплату последние накопления.

— Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову повторно доложить о сложившейся ситуации с учётом всех озвученных в обращении доводов, а также о путях разрешения озвученной проблемы, — рассказали в информационном центре СК.

Сообщается, что ранее в СУ СК России по Тульской области по вышеперечисленным фактам проводилась процессуальная проверка, однако по её итогам в возбуждении уголовного дела отказано.