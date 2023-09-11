За срыв ремонта в тульской школе подрядчика внесли в список недобросовестных

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Контракт на сумму свыше 10 млн руб. так и не был исполнен.

«Городская служба единого заказчика» обратилась в Тульское УФАС, чтоб ведомство внесло ООО СМУ «СТРОЙПРОМ» (г. Санкт-Петербург) в реестр недобросовестных поставщиков.

За 10 931 194 рубля компания должна была выполнить работы по ремонту фасада, отмостки, цоколя, пожарной лестницы и навесов, замене дверных блоков в учебном корпусе № 1 МБОУ ЦО № 8 (ул. Фрунзе, д. 18).

— Свои обязательства ООО СМУ «СТРОЙПРОМ» выполняло настолько медленно, что начало учебного года оказалось под угрозой срыва. Окончание выполнения работ к сроку, предусмотренному контрактом, стало невозможным. Вследствие чего заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, — сообщили в УФАС.

Компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков.