Тульский «Арсенал» проиграл «Химкам» со счётом 2:0

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Футболисты подмосковных «Химок» 11 сентября приехали в Тулу, чтобы сразиться с «Арсеналом». Стартовый состав туляков выглядел так: Кокорев, Нижегородов, Большаков, Попов, Коротков, Кайнов, Макаров, Ндука, Ткачёв, Хабибов, Окоронкво.

Гости открыли счёт на 27-й минуте встречи – отличился Хетаг Хосонов. На 32-й минуте Макарова сменил Гелоян, а на 45-й подмосковная команда забила ещё один мяч, но он не был засчитан из-за офсайда.

Во втором тайме на замену Хабибову вышел Гираев. На 84-й минуте в ворота туляков был забит второй мяч. Четыре минуты добавленного времени не спасли ситуацию – итоговый счёт 2:0 не в пользу «Арсенала».