Туляк из-за наследства заказал убийство пасынка и его жены: дело направлено в суд

Фото Артема Жильцова

Ранее оно было возвращено в прокуратуру для устранения препятствий в его рассмотрении.

В Туле завершено расследование уголовного дела о самоуправстве и покушении на убийство двух человек. 65-летний Юрий Степанов в январе прошлого года вопреки оставленному умершей супругой завещанию, снял с её банковских счетов более 1,4 млн рублей – он не хотел, чтобы деньги достались сыну женщины.

А летом 2022 года пенсионер решил найти киллера, чтобы избавиться от родственника и его жены. За двойное убийство он собирался заплатить 1 млн рублей и даже передал исполнителю аванс. Роль киллера исполнял сотрудник полиции и при передаче доказательств «расправы» Степанов был задержан.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.