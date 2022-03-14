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«Новомосковск» обыграл «Металлург» в баскетбольном триллере: фоторепортаж

«Новомосковск» обыграл «Металлург» в баскетбольном триллере: фоторепортаж

Матч завершился со счетом 104:97.

В минувшие выходные баскетбольный «Новомосковск» провел два домашних матча против магнитогорского «Металлурга». Обе игры прошли в СК «Новое поколение».

В первом противостоянии сильнее оказались гости — 91:89. А в воскресном матче разыгрался настоящий баскетбольный триллер.

- В этой игре было всё: баскетбольные качели, когда лидер менялся 16 раз, и 16 раз счёт был равным; обе команды уходили в отрыв. Самая упорная борьба, когда команды шли очко в очко, пришлась на четвертую четверть, перетекшую в овертайм, где «Новомосковск» шанса гостям не дал, — сообщает пресс-служба нашей команды.

Итог второй игры — 104:97 в пользу новомосковцев.

Как команда добывала победу, смотрите в нашем фоторепортаже!

Галерея
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 1
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 2
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 3
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 4
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 5
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 6
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 7
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 8
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 9
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 10
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 11
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 12
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 13
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 14
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 15
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 16
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 17
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 18
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 19
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 20
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 21
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 22
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 23
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 24
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 25
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 26
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 27
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 28
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 29
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 30
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 31
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 32
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 33
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 34
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 35
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 36
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 37
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 38
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 39
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 40
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 41
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 42
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 43
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 44
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 45
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 46
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 47
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 48
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 49
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 50
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 51
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 52
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 53
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 54
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 55
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 56
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 57
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 58
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 59
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 60
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 61
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 62
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 63
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 64
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 65
БК "Новомосковск" - БК "Металлург", Фото: 66
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Следующий матч БК «Новомосковск» также проведет дома: 19 и 20 марта в 18.00 баскетболисты сыграют с курскими «Русичами».

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:49 0
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