«Новомосковск» обыграл «Металлург» в баскетбольном триллере: фоторепортаж

В минувшие выходные баскетбольный «Новомосковск» провел два домашних матча против магнитогорского «Металлурга». Обе игры прошли в СК «Новое поколение».

В первом противостоянии сильнее оказались гости — 91:89. А в воскресном матче разыгрался настоящий баскетбольный триллер.

- В этой игре было всё: баскетбольные качели, когда лидер менялся 16 раз, и 16 раз счёт был равным; обе команды уходили в отрыв. Самая упорная борьба, когда команды шли очко в очко, пришлась на четвертую четверть, перетекшую в овертайм, где «Новомосковск» шанса гостям не дал, — сообщает пресс-служба нашей команды.

Итог второй игры — 104:97 в пользу новомосковцев.

Как команда добывала победу, смотрите в нашем фоторепортаже!

Следующий матч БК «Новомосковск» также проведет дома: 19 и 20 марта в 18.00 баскетболисты сыграют с курскими «Русичами».