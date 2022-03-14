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В Тульской области за неделю скончались 43 пациента с коронавирусом

В Тульской области за неделю скончались 43 пациента с коронавирусом

Их возраст – от 37 до 93 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 8 по 14 марта в Тульской области зарегистрировано 2694 случая коронавируса. Он подтвержден у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 144 922 случая заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 43 пациентов в возрасте от 37 до 93 лет. У большинства в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4955 человек.

10 026 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 127 300 человек.

Сюжет: Коронавирус
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