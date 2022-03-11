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«Арсенал» – «Динамо»: текстовая трансляция матча

«Арсенал» – «Динамо»: текстовая трансляция матча

21-й тур РПЛ оружейники проводят дома. Болеем за наших вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

1' Оружейники сразу же бросились в атаку. Забег Эванса по левому флангу прервал Паршивлюк.

1' Звучит стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' Игру рассудит рефери Ян Бобровский. Для него это будет первый матч РПЛ в качестве главного арбитра, ранее он выступал на них только в качестве резервного.

0' Матч команды начнут в таком составе:

0' Как «Арсенал» прибывал на стадион, смотрите в фоторепортаже от клубной пресс-службы:

Галерея
"Арсенал" - "Динамо" 12.03.2022, Фото: 1
"Арсенал" - "Динамо" 12.03.2022, Фото: 2
"Арсенал" - "Динамо" 12.03.2022, Фото: 3
"Арсенал" - "Динамо" 12.03.2022, Фото: 4
"Арсенал" - "Динамо" 12.03.2022, Фото: 5
"Арсенал" - "Динамо" 12.03.2022, Фото: 6
"Арсенал" - "Динамо" 12.03.2022, Фото: 7
"Арсенал" - "Динамо" 12.03.2022, Фото: 8
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0' Команды встречались между собой 11 раз. У туляков 3 победы, 4 ничьи и 4 поражения, разница мячей — 13−16.

0' У «Динамо» в матче не смогут сыграть удаленный в дерби Варела и получивший четвертую желтую Грулёв.
 

У оружейников дисквалифицирован Чаушич — его удалили в матче с самарской командой.

0' После двух побед над «Химками» и «Нижним Новгородом» динамовцы дома уступили «Спартаку», прервав тем самым семиматчевую беспроигрышную серию.

«Арсенал» после зимней паузы уступил «Сочи» и «Алании», а также сыграл вничью с «Крыльями Советов».

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

0' Наблюдаете за игрой на Центральном стадионе? Делитесь фотографиями в комментариях к новости.

0' Добрый день, друзья! Первый официальный домашний матч в 2022 году наш «Арсенал» проводит против столичного «Динамо». Начало игры в 16.30. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции, болеем за оружейников вместе!

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