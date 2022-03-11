«Арсенал» – «Динамо»: текстовая трансляция матча
21-й тур РПЛ оружейники проводят дома. Болеем за наших вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.
1' Оружейники сразу же бросились в атаку. Забег Эванса по левому флангу прервал Паршивлюк.
1' Звучит стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!
0' Игру рассудит рефери Ян Бобровский. Для него это будет первый матч РПЛ в качестве главного арбитра, ранее он выступал на них только в качестве резервного.
0' Матч команды начнут в таком составе:
0' Как «Арсенал» прибывал на стадион, смотрите в фоторепортаже от клубной пресс-службы:
0' Команды встречались между собой 11 раз. У туляков 3 победы, 4 ничьи и 4 поражения, разница мячей — 13−16.
У оружейников дисквалифицирован Чаушич — его удалили в матче с самарской командой.
0' После двух побед над «Химками» и «Нижним Новгородом» динамовцы дома уступили «Спартаку», прервав тем самым семиматчевую беспроигрышную серию.
«Арсенал» после зимней паузы уступил «Сочи» и «Алании», а также сыграл вничью с «Крыльями Советов».
Турнирная таблица на данный момент выглядит так:
0' Наблюдаете за игрой на Центральном стадионе? Делитесь фотографиями в комментариях к новости.
0' Добрый день, друзья! Первый официальный домашний матч в 2022 году наш «Арсенал» проводит против столичного «Динамо». Начало игры в 16.30. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции, болеем за оружейников вместе!