«Арсенал» – «Динамо»: текстовая трансляция матча

21-й тур РПЛ оружейники проводят дома. Болеем за наших вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

1' Оружейники сразу же бросились в атаку. Забег Эванса по левому флангу прервал Паршивлюк.

1' Звучит стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' Игру рассудит рефери Ян Бобровский. Для него это будет первый матч РПЛ в качестве главного арбитра, ранее он выступал на них только в качестве резервного.

0' Матч команды начнут в таком составе:

0' Как «Арсенал» прибывал на стадион, смотрите в фоторепортаже от клубной пресс-службы:

0' Команды встречались между собой 11 раз. У туляков 3 победы, 4 ничьи и 4 поражения, разница мячей — 13−16.

0' У «Динамо» в матче не смогут сыграть удаленный в дерби Варела и получивший четвертую желтую Грулёв.

У оружейников дисквалифицирован Чаушич — его удалили в матче с самарской командой.

0' После двух побед над «Химками» и «Нижним Новгородом» динамовцы дома уступили «Спартаку», прервав тем самым семиматчевую беспроигрышную серию.

«Арсенал» после зимней паузы уступил «Сочи» и «Алании», а также сыграл вничью с «Крыльями Советов».

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

0' Наблюдаете за игрой на Центральном стадионе? Делитесь фотографиями в комментариях к новости.

0' Добрый день, друзья! Первый официальный домашний матч в 2022 году наш «Арсенал» проводит против столичного «Динамо». Начало игры в 16.30. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции, болеем за оружейников вместе!