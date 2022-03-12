Жителя Новомосковска ждет суд за вандализм в подъезде

28-летний Николай расписал краской из баллончика подъезд в одном из домов Новомосковска.

28-летний Николай расписал краской из баллончика подъезд в одном из домов Новомосковска. Надпись содержала протест участия ВС РФ в военной операции на Украине.

В поле зрения правоохранителей Коля попадал и ранее как участник несогласованных митингов.

Правоохранительные органы оценили творчество молодого человека и возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 214 УК РФ.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет, сообщает tеlеgram-канал «Тула. Экстремизм».