Жителя Новомосковска ждет суд за вандализм в подъезде
28-летний Николай расписал краской из баллончика подъезд в одном из домов Новомосковска.
28-летний Николай расписал краской из баллончика подъезд в одном из домов Новомосковска. Надпись содержала протест участия ВС РФ в военной операции на Украине.
В поле зрения правоохранителей Коля попадал и ранее как участник несогласованных митингов.
Правоохранительные органы оценили творчество молодого человека и возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 214 УК РФ.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет, сообщает tеlеgram-канал «Тула. Экстремизм».
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