Туляки выставили на Авито на продажу доллары

Курс доллара, установленный ЦБ РФ и так бьет рекорды, а на Авито так и вовсе зашкаливает.

Туляк Айк готов отдать 1 доллар за 2,5 млн рублей. Поясняет, что это «очень редкая и ценная купюра со звездочкой в конце номера. Понимающие коллекционеры поймут цену купюры».

С купюрой номиналом в два доллара 2009 года «с красивым сочетанием цифр 1616» Владимир готов расстаться в обмен на 800 000 рублей.

А вот Александр предлагает купить у него 100 обычных долларов за 500 000 рублей – аж по 5000 рублей за 1 доллар. Говорит, что вообще у него есть в наличие 700 долларов.

Мария предлагает купить у нее 1 доллар за 2000. Обещает, что купюра в хорошем состоянии.

Виктория же наоборот продает доллары ниже курса. За банкноту в 20 у.е. просит всего 1450 рублей, то есть всего 72,5 рублей за один. Отмечает, что продает «за символичную цену».

Ранее Myslo сообщал, что туляки начали выставлять на продажу фирменных акул «Блохэй» из Икеи. Так, жительница регионального центра предлагает купить акулу за 800 тысяч рублей.