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Тульские гимнастки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские гимнастки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях

Спортивный турнир «Звезды Олимпа» прошёл в подмосковном Орехово-Зуево.

В соревнованиях приняли участие более 500 гимнасток из 29 регионов нашей страны. Воспитанницы тульской спортшколы «Триумф» заняли призовые места в групповых упражнениях: 

  • по программе МС: команда «Союз» – 1 место, команда «Арсенал» – 2 место,
  • по программе КМС: команда «Шармэль» – 2 место,
  • по программе 2 разряда: команда «Каллиста» – 2 место, 
  • по программе 1 юношеского разряда: команда «Прелесть» – 1 место. 

В индивидуальных выступлениях по программе КМС первое место заняла Полина Василькова, по программе МС Амина Идрисова завоевала бронзовую медаль.

Спортсменок тренируют А. В. Титова, А. О. Афонская, Ю. В. Горячих и Ю. В. Коршакова.

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