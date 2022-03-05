Фото: пресс-служба администрации Тулы
Тульские гимнастки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях
Спортивный турнир «Звезды Олимпа» прошёл в подмосковном Орехово-Зуево.
В соревнованиях приняли участие более 500 гимнасток из 29 регионов нашей страны. Воспитанницы тульской спортшколы «Триумф» заняли призовые места в групповых упражнениях:
- по программе МС: команда «Союз» – 1 место, команда «Арсенал» – 2 место,
- по программе КМС: команда «Шармэль» – 2 место,
- по программе 2 разряда: команда «Каллиста» – 2 место,
- по программе 1 юношеского разряда: команда «Прелесть» – 1 место.
В индивидуальных выступлениях по программе КМС первое место заняла Полина Василькова, по программе МС Амина Идрисова завоевала бронзовую медаль.
Спортсменок тренируют А. В. Титова, А. О. Афонская, Ю. В. Горячих и Ю. В. Коршакова.
Другие статьи по темам