В Туле полицейские задержали мошенников-гастролеров, обманувших 76-летнюю пенсионерку

В дежурную часть отдела полиции «Советский» обратилась 76-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные люди и, представившись сотрудниками полиции, сообщили, что её дочь стала виновницей серьёзного ДТП и для того, чтобы спасти её от наказания, нужно заплатить 800 тысяч рублей. Требуемую сумму пенсионерка передала приехавшему за деньгами мужчине. Лишь позже, связавшись с родственницей, тулячка поняла, что стала жертвой аферистов.

На место происшествия выезжал начальник регионального УМВД Сергей Галкин, чтобы лично встретиться с потерпевшей и проверить организацию работы по раскрытию преступления. Пенсионерка рассказала ему, что знала о подобных мошеннических схемах, но из-за сильного стресса не вспомнила об этом в нужный момент. Полицейские вручили женщине памятку с рекомендациями, как в действовать в случаях, когда звонят или приходят в дом неизвестные люди.

Немедленно бы введён план «Перехват». На Московском железнодорожном вокзале по ориентировке были задержаны двое мужчин – 27 и 29 лет. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила их причастность к преступлению, похищенные деньги частично изъяты.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что задержанные по аналогичной схеме обманули ещё нескольких пенсионеров в Туле и других регионах страны. Сотрудниками отдела полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферисты заключены под стражу.