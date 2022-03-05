новости
новости
Регистрация
В Туле полицейские задержали мошенников-гастролеров, обманувших 76-летнюю пенсионерку

В Туле полицейские задержали мошенников-гастролеров, обманувших 76-летнюю пенсионерку

Она отдала злоумышленникам 800 тысяч рублей, чтобы спасти от тюрьмы дочь, якобы устроившую серьёзное ДТП.

В дежурную часть отдела полиции «Советский» обратилась 76-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные люди и, представившись сотрудниками полиции, сообщили, что её дочь стала виновницей серьёзного ДТП и для того, чтобы спасти её от наказания, нужно заплатить 800 тысяч рублей. Требуемую сумму пенсионерка передала приехавшему за деньгами мужчине. Лишь позже, связавшись с родственницей, тулячка поняла, что стала жертвой аферистов.

На место происшествия выезжал начальник регионального УМВД Сергей Галкин, чтобы лично встретиться с потерпевшей и проверить организацию работы по раскрытию преступления. Пенсионерка рассказала ему, что знала о подобных мошеннических схемах, но из-за сильного стресса не вспомнила об этом в нужный момент. Полицейские вручили женщине памятку с рекомендациями, как в действовать в случаях, когда звонят или приходят в дом неизвестные люди.

Немедленно бы введён план «Перехват». На Московском железнодорожном вокзале по ориентировке были задержаны двое мужчин – 27 и 29 лет. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила их причастность к преступлению, похищенные деньги частично изъяты.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что задержанные по аналогичной схеме обманули ещё нескольких пенсионеров в Туле и других регионах страны. Сотрудниками отдела полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферисты заключены под стражу.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 21:50 +5
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиполициямошенничествозадержали мошенников
Люди
Сергей Галкин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ситуация на Украине и санкции: главное за 5 марта
Ситуация на Украине и санкции: главное за 5 марта
Тульские гимнастки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях
Тульские гимнастки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.