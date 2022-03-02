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Аналитика матча «Алания» — «Арсенал»: прощай, Кубок
фото: ФК «Алания»

Аналитика матча «Алания» — «Арсенал»: прощай, Кубок

Туляки завершили поход за трофеем, бесславно уступив представителю ФНЛ.

К матчу 1/8 финала Кубка России «Арсенал» подошёл с серьёзными потерями: из-за дисквалификаций игру пропускали главный тренер Миодраг Божович и основной крайний защитник Игорь Смольников. И если возрастного футболиста худо-бедно смог подменить Артём Сокол, то вот отсутствие наставника весьма и весьма сказалось на действиях туляков, которые вышли на поле в стильной серой форме.

Мысли болельщиков и игра футболистов в первом тайме были под стать цветам резервного комплекта. «Алания» не стала откладывать дело в долгий ящик и без раскачки пошла вперёд, демонстрируя впечатляющий прессинг. Эта тактика принесла успех: на 4-й минуте хозяева вышли вперёд.

После классной передачи Сослана Качмазова с левого фланга Владимир Хубулов успел пробить из-под Данилы Степанова. Антон Коченков среагировал на удар, но мяч издевательски медленно пересёк линию ворот.

Забитый гол не успокоил хозяев, чей состав был полностью из воспитанников осетинского футбола, — продолжили прессинговать туляков на всех участках поля. «Алания» успела загубить несколько хороших моментов, прежде чем «Арсенал» вспомнил, что они тоже присутствуют на матче. В середине первого тайма Евгений Марков выскочил один на один с Ростиславом Солдатенко, но неловко ткнул мяч во вратаря. Правда, чуть ранее арбитры зафиксировали у форварда туляков офсайд.
 
Хозяева ответили через минуту: шикарный скрытый пас Давида Кобесова разрезал оборону «Арсенала», и только Коченков спас команду от больших неприятностей. В следующие 10 минут Антону пришлось снова и снова демонстрировать свой класс, раз за разом отбивая удары Батраза Гурциева.
 
Лишь только на 40-й минуте туляки смогли подобраться к штрафной хозяев: Зурико Давиташвили взял игру на себя, обыграл соперника и пробил по воротам, но весьма и весьма неточно. Спустя пару минут реакцию Солдатенко проверил Горан Чаушич, но плотный выстрел серба не стал проблемой для Ростислава.
 
 
Во втором тайме Евгения Маркова поменял Джордже Деспотович, и «Арсенал» заиграл гораздо мощнее и ярче, как будто вспомнив, что они, на минуточку, команда Премьер-лиги. Моменты посыпались как из рога изобилия: Эванс Кангва не смог подстроиться под хороший пас Деспотовича, удар Аяза Гулиева заблокировал защитник, героически бросившись под мяч. Туляки давили и давили; казалось, что счет вот-вот станет равным.
 
Кульминацией давления гостей стал шикарный момент Степанова. Защитник подключился к атаке и из убойной позиции бил наверняка, но мяч, к разочарованию туляков, попал в штангу.

После этого «Алания» собралась и больше не позволила «Арсеналу» создать хотя бы еще один момент. При этом хозяева отказались от мяча, предпочитая играть на контратаках. В оставшееся время туляки так и не смогли распечатать ворота Солдатенко и вылетели из Кубка России, уступив команде из Футбольной национальной лиги.
 
 
Следующий матч туляки сыграют на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 6 марта в 16.30.
 
 
«Алания» Владикавказ — «Арсенал» — 1:0 (1:0)
 
2 марта. Грозный. СК имени Билимханова. Судьи Евгений Турбин (Дмитров), Алексей Ширяев (Ставрополь), Антон Кобзев (Москва).
 
Гол: Хубулов (4, 1:0).
 
«Алания»: Солдатенко, Качмазов, Кочиев, Татаев, Засеев (Хугаев, 58), Хабалов (Бутаев, 85), Хосонов, Кобесов (Машуков, 58), Цараев, Гурциев (Хадарцев, 58), Хубулов (Гиоргобиани, 67).
 
«Арсенал»: Коченков, Радакович, Беляев, Сокол, Степанов, Чаушич, К. Кангва (Панченко, 82), Гулиев, Э. Кангва, Давиташвили, Марков (Деспотович, 46).
 
Предупреждены: Хабалов (19), Кочиев (37), Радакович (66), Беляев (70), Чаушич (81), Качмазов (90+2).

 

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