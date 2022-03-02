В марте адвокаты проведут бесплатные консультации для туляков

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Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» утвердило график бесплатных юридических консультаций для населения на март.

Они состоятся в приёмной областного правительства. 15, 22 и 29 марта, с 15.00 до 18.00 отвечать на вопросы жителей будут представители Тульской областной адвокатской палаты.