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В марте адвокаты проведут бесплатные консультации для туляков
Фото pixabay.com

В марте адвокаты проведут бесплатные консультации для туляков

Необходима предварительная запись.

Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» утвердило график бесплатных юридических консультаций для населения на март.

Они состоятся в приёмной областного правительства. 15, 22 и 29 марта, с 15.00 до 18.00 отвечать на вопросы жителей будут представители Тульской областной адвокатской палаты.

Необходима предварительная запись по телефону 30−62−75.

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