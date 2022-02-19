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Юные борцы из Тулы заняли призовые места на Первенстве в Липецке

Юные борцы из Тулы заняли призовые места на Первенстве в Липецке

Соревнования были посвящены 95-летию ДОСААФ России, в них приняли участие спортсмены 11 и 12 лет.

В Липецке состоялось открытое первенство спортивной школы № 9 по греко-римской борьбе. Воспитанники тульской спортшколы «Олимп» показали отличные результаты.

Богдан Бурмистров, Андрей Федотов, Егор Сидоров и Егор Селиванов заняли первые места в своих весовых категориях.

Второе место в весе 65+ кг занял Кирилл Мосьпан. «Бронзу» завоевали Василий Шубякин и Давид Топлакалцян – они выступали в весовых категориях 32 кг и 29 кг соответственно.

Самые юные борцы Назар Бутиченко и Дмитрий Майоров показали отличные боевые качества, но уступили «бронзу» более опытным соперникам. Подготовили спортсменов тренеры В. В. Картошкин, А. А. Матевосян, и Д. Н. Шереметьев.

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вчера, в 18:23 +2
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