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В Туле ищут родственников красноармейца, пропавшего без вести в годы войны

В Туле ищут родственников красноармейца, пропавшего без вести в годы войны

Житель Пензы Александр Кулаков просит помочь найти семью брата своего дедушки.

В тульский поисково-исследовательский отряд «Память» поступило письмо от жителя Пензы Александра Кулакова. Он просит помочь найти родственников Александра Сергеевича Кулакова, родного брата своего дедушки.

Александр Сергеевич Кулаков родился 7 апреля 1919 года в с. Новая Толковка Пачелмского района Пензенской области. Отец — Сергей Кулаков, мать — Мария Васильевна Кулакова. Помимо Александра, в семье было еще двое детей — Николай и Антонина. Николай Сергеевич — дедушка пензенца, который по крупицам восстанавливает историю своей семьи.

Ему удалось узнать, что в 1940 году по распределению Александр Сергеевич Кулаков попал в Тулу и работал на железной дороге. В 1941 году был призван в ряды Советской Армии. Служил летчиком и в октябре-ноябре 1941 года был сбит в районе Лысой Горы. По документам он числится пропавшим без вести.

Сведения об А. С. Кулакове на сайте «Память народа»

В фронтовых письмах Александр Сергеевич писал брату, что встречается с девушкой по имени Александра (информация не точная). Перед своим последним вылетом он был у нее. Александра работала бухгалтером на железной дороге, жила около вокзала.

- К сожалению, в 1953 году у дедушки сгорел дом, документов и фотографий почти не осталось, — рассказал поисковикам Александр Кулаков. — Удалось найти только документ о боевых потерях, в которых фигурирует его фамилия. Я прошу помочь найти любые сведения о жизни моего родственника в Туле — возможно, у него осталась семья.

Если вы располагаете какой-либо информацией, напишите Александру.

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вчера, в 19:19 +4
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