За год тульские приставы взыскали с должников почти 6 млрд рублей

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Такие данные были озвучены на заседании ведомственной коллегии.

Выступая с докладом, главный судебный пристав Тульской области Эдуард Кононов отметил, что с начала 2021 года сотрудниками регионального Управления ФССП России окончено и прекращено более 447 тысяч исполнительных производств, по которым взыскано 5,9 млрд рублей.

В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено свыше 2,3 млрд рублей – на 416 млн больше, чем в 2020 году. В пользу детей взыскано почти 215 млн рублей алиментов.

Доля исполненных производств в этой сфере превысил 85%. Приставы разыскали более 380 алиментщиков, которые скрывались от органов принудительного исполнения. В отношении неплательщиков алиментов возбуждено 613 уголовных дел.

Сумма взысканной за год невыплаченной в срок заработной платы – 39 млн рублей. Ликвидировано 28 незаконных свалок, исполнено 29 судебных решений о сносе незаконных построек. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм приставами приостановлена работа 108 организаций.