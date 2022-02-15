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Тульские конькобежцы вошли в десятку сильнейших на турнире «Серебряные коньки»
Фото предоставлено Минспортом Тульской области.

Тульские конькобежцы вошли в десятку сильнейших на турнире «Серебряные коньки»

Наши спортсмены показали неплохие результаты.

12 и 13 февраля в конькобежном центре «Коломна» состоялся полуфинал Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки».

В стартах приняли участие более 150 юношей и девушек до 13 лет из Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Костромской, Мурманской, Тульской и др. областей.

Наш регион представили воспитанники МБУ СШОР «Восток» и ГУ ТО «ОКСШОР». В командном зачете они заняли пятое место и прошли отбор в финал турнира.

Как сообщает Министерство спорта Тульской области, в заключительный соревновательный день на дистанции 500 метров Арина Денисова показала время 44,05 и завоевала серебро. На дистанции 1000 м у спортсменки бронза — 1.31,64. В итоге в многоборье Арина заняла второе место.

В десятку сильнейших попали еще две тульских спортсменки — Виктория Ванюшина стала восьмой, у Дарьи Щенниковой 10 место.

 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:55 0
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