Тульские конькобежцы вошли в десятку сильнейших на турнире «Серебряные коньки»

Фото предоставлено Минспортом Тульской области.

12 и 13 февраля в конькобежном центре «Коломна» состоялся полуфинал Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки».

В стартах приняли участие более 150 юношей и девушек до 13 лет из Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Костромской, Мурманской, Тульской и др. областей.



Наш регион представили воспитанники МБУ СШОР «Восток» и ГУ ТО «ОКСШОР». В командном зачете они заняли пятое место и прошли отбор в финал турнира.



Как сообщает Министерство спорта Тульской области, в заключительный соревновательный день на дистанции 500 метров Арина Денисова показала время 44,05 и завоевала серебро. На дистанции 1000 м у спортсменки бронза — 1.31,64. В итоге в многоборье Арина заняла второе место.



В десятку сильнейших попали еще две тульских спортсменки — Виктория Ванюшина стала восьмой, у Дарьи Щенниковой 10 место.