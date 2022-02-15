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На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе
Фото: Lexus650 и Дмитрий Шалашников

На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе

В момент автоаварии в машине находились мужчина и женщина.

Днем 15 февраля на ул. Кирова в Туле произошло серьезное ДТП. В районе дома № 174 столкнулись длинномер МАЗ и Lada Kalina.
 
Судя по положению авто, Lada могла двигаться со стороны Кировского сквера и выскочила на встречку.
 
На момент публикации новости было известно, что в легковушке находились мужчина и женщина. Несмотря на серьезные повреждения авто, по предварительной информации, они получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Галерея
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 1
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 2
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 3
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 4
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 5
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 6
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 7
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 8
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 9
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 10
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 11
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 12
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 13
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 14
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 15
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 16
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе, Фото: 17
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:36 +5
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