На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе

Фото: Lexus650 и Дмитрий Шалашников

В момент автоаварии в машине находились мужчина и женщина.

Днем 15 февраля на ул. Кирова в Туле произошло серьезное ДТП. В районе дома № 174 столкнулись длинномер МАЗ и Lada Kalina.

Судя по положению авто, Lada могла двигаться со стороны Кировского сквера и выскочила на встречку.

На момент публикации новости было известно, что в легковушке находились мужчина и женщина. Несмотря на серьезные повреждения авто, по предварительной информации, они получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.