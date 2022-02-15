Фото: Lexus650 и Дмитрий Шалашников
На ул. Кирова легковушка влетела в грузовик и повисла на сугробе
В момент автоаварии в машине находились мужчина и женщина.
Днем 15 февраля на ул. Кирова в Туле произошло серьезное ДТП. В районе дома № 174 столкнулись длинномер МАЗ и Lada Kalina.
Судя по положению авто, Lada могла двигаться со стороны Кировского сквера и выскочила на встречку.
На момент публикации новости было известно, что в легковушке находились мужчина и женщина. Несмотря на серьезные повреждения авто, по предварительной информации, они получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации.
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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