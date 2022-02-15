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Ремонт Московского путепровода: администрация Тулы предлагает контролеру почти 20 млн рублей

Ремонт Московского путепровода: администрация Тулы предлагает контролеру почти 20 млн рублей

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы ищет подрядчика для строительного контроля.

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Среди целей и задач значится постоянный мониторинг реконструкции объекта, включая анализ времени, ресурсов и качества строительных работ. Каждый месяц подрядчик должен предоставлять заказчику отчет.

Максимальная стоимость контракта составляет 19 707 696 рублей. Начало оказания услуг — с момента заключения договора, окончание — 15 декабря 2023 года.

Напомним, масштабный ремонт моста начался в ночь на 12 февраля. На путепроводе открыты три полосы, на одной из которых организовано реверсивное движение.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:07 −6
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