Ремонт Московского путепровода: администрация Тулы предлагает контролеру почти 20 млн рублей
Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы ищет подрядчика для строительного контроля.
Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Среди целей и задач значится постоянный мониторинг реконструкции объекта, включая анализ времени, ресурсов и качества строительных работ. Каждый месяц подрядчик должен предоставлять заказчику отчет.
Максимальная стоимость контракта составляет 19 707 696 рублей. Начало оказания услуг — с момента заключения договора, окончание — 15 декабря 2023 года.
Напомним, масштабный ремонт моста начался в ночь на 12 февраля. На путепроводе открыты три полосы, на одной из которых организовано реверсивное движение.
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