Тульские гимнастки успешно выступили на межрегиональном турнире
В копилке нашей команды семь медалей.
В Новомосковске завершились межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике на призы
Тулу представили воспитанницы МБУ СШОР «Спортивная гимнастика». Девчонки выиграли семь медалей.
По программе мастеров спорта первое место заняла Мария Егорова, второе — Ангелина Осипова, третье — Ксения Корсакова. По программе КМС золото завоевала София Задонская, серебро — Виктория Алифанова.
Также вторые места заняли Валерия Труничева и Маргарита Зейналова по первому и второму разряду соответственно.
Тренеры З.В. Роля, С.О. Гайдеров, И.В. Вепренцева, О.И. Петрук.
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