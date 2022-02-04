Тульские гимнастки успешно выступили на межрегиональном турнире

В Новомосковске завершились межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике на призы Г. И. Паншина . В турнире приняли участие более 100 спортсменок в возрасте от 8 лет и старше из разных городов России.

Тулу представили воспитанницы МБУ СШОР «Спортивная гимнастика». Девчонки выиграли семь медалей.

По программе мастеров спорта первое место заняла Мария Егорова, второе — Ангелина Осипова, третье — Ксения Корсакова. По программе КМС золото завоевала София Задонская, серебро — Виктория Алифанова.

Также вторые места заняли Валерия Труничева и Маргарита Зейналова по первому и второму разряду соответственно.

Тренеры З.В. Роля, С.О. Гайдеров, И.В. Вепренцева, О.И. Петрук.