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Тульские гимнастки успешно выступили на межрегиональном турнире

Тульские гимнастки успешно выступили на межрегиональном турнире

В копилке нашей команды семь медалей.

В Новомосковске завершились межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике на призы Г. И. Паншина. В турнире приняли участие более 100 спортсменок в возрасте от 8 лет и старше из разных городов России.

Тулу представили воспитанницы МБУ СШОР «Спортивная гимнастика». Девчонки выиграли семь медалей.

По программе мастеров спорта первое место заняла Мария Егорова, второе — Ангелина Осипова, третье — Ксения Корсакова. По программе КМС золото завоевала София Задонская, серебро — Виктория Алифанова.

Также вторые места заняли Валерия Труничева и Маргарита Зейналова по первому и второму разряду соответственно.

Тренеры З.В. Роля, С.О. Гайдеров, И.В. Вепренцева, О.И. Петрук.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:45 +3
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