На Узловском молочном комбинате оптимизировали производство творога

Глобальная цель национального проекта «Производительность труда» звучит так: обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

В Тульской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда». Перед туляками поставлена амбициозная задача — к 2024 году добиться темпов ежегодного роста производительности труда в регионе не ниже 106,3%.

Механизмы для этого есть как на федеральном, так и на региональном уровне. Министерство экономического развития России создало Федеральный центр компетенций, который разработал набор методик, позволяющих повысить производительность труда в регионах. В Тульской области образован свой региональный центр компетенций, который принимает все лучшие практики из федерального центра. Это уже апробированный успешный набор практик, который можно перенести на конкретное предприятие или отрасль.

Одним из участников проекта стал Узловский молочный комбинат.

Андрей Катасонов, старший руководитель проекта Федерального центра компетенций:

- Национальный проект «Производительность труда» в 2021 году сделал еще один шаг вперед — это проекты с расширенной поддержкой. Если раньше проекты составляли шесть месяцев, то сейчас — один год. И Узловский молочный комбинат одним из первых получил расширенную поддержку от Федерального центра компетенций. Моя задача на предприятии — рассказать коллегам о том, что есть инструменты бережливого производства, показать подходы. А задача коллег — эти подходы реализовать и адаптировать под свое производство. Отмечу, что коллектив на Узловском молочном комбинате подобрался очень активный и вовлеченный. И благодаря этому показатели проекта, на мой взгляд, очень успешные.

Удалось сделать многое. Привели в порядок расположение рабочих мест, уменьшили запасы тары (коробов): раньше их собирали в начале смены, и их было очень много, а сейчас они подаются в нужном количестве в нужное время под загрузку готовой продукции.

И так же технология производства: рабочая группа провела эксперимент, который показал, что и технологию можно улучшить. В данный момент мы выбираем оборудование, которое могло бы из экспериментального перейти в раздел промышленного. И тогда уже можно будет смело говорить, что этот проект будет гиперуспешным.

Василий Величковский, собственник, генеральный директор Узловского молочного комбината:

- Большая благодарность Федеральному центру компетенций за то, что провели у нас такой прекрасный проект. Для меня основной целью проекта было, чтобы люди, которые у нас работают, особенно молодежь, научились самостоятельно вникать в оптимизацию технологического процесса, освоили инструменты, чтобы самостоятельно можно было менять то, что людям менять хочется. Чтобы люди творчески освоили перестраивание технологического процесса, как они это видят и хотят. Это самый прекрасный результат.

На вопрос, как вообще пришли к пониманию того, что на комбинате надо что-то менять, Василий Величковский улыбнулся:

- Мы постоянно всё меняем, не стоим на месте. Просто пришли к пониманию, что взять опыт людей, которые этим занимаются профессионально, — важно и ценно. Ну, а так получается: где люди мучаются, там и есть проблемные точки, которые надо устранять.

У нас на комбинате много и социальных проектов для людей. В этом году у нас серьезно выросла зарплата. Наша цель — повысить зарплату до такого уровня, чтобы люди на ней не выживали, а жили комфортно. Мы взяли на себя обязательство, что хороший сотрудник на производстве должен получать минимум 50 тысяч рублей. И чтобы довести зарплату до этой цифры, как раз и важно повысить производительность труда.

Дмитрий Нехорошев, старший мастер по участку сулугуни, руководитель проекта по оптимизации участка творога:

- На предприятии прошло собрание, где выбрали всех неравнодушных, кто хочет себя проявить в оптимизации участка творога. Я, конечно же, вызвался. Получил много новой полезной информации; я учусь каждый день чему-то новому. На участке творога мы, можно сказать, уже подходим к финалу. Те навыки, которые я приобрел на этом участке, я буду переносить и на свой участок сыра сулугуни. Теперь я знаю, как надо работать, чтобы не было излишних трат, лишних запасов продукции, чтобы люди не делали ненужных движений, — это экономит время. Я очень много знаний приобрел.

На Узловском молочном комбинате передали операцию изготовления картонных коробок отдельным сотрудникам. Транспортную операцию по вывозу готовой продукции и подвозу пустых палет выровняли по времени цикла. На комбинате провели эксперимент по ускорению времени самопрессования творога с применением самостоятельно изготовленного механизма, исключающего ручной труд по перекладке творога из корыта в корыто. Время процесса снижено на 20%! Выровняли загрузку персонала. Выработка увеличилась с 11 до 14 тонн на человека в месяц.

Дмитрий Пронин, директор Фонда развития промышленности Тульской области:

- «Производительность труда» — это один из тех национальных проектов, про который часто спрашивают: что он даёт участникам? Приезжая на производственные площадки, мы с вами можем увидеть реальные результаты и изменения. В Тульской области проект ведется более четырех лет, за эти годы более 50 предприятий смогли значительно улучшить свою производственную систему, как и Узловский молочный комбинат. У нас продолжает действовать региональный центр компетенций, плюс в составе национального проекта предусмотрены системные меры поддержки, доступные предприятиям как минимум до 2024 года. Всем, кто заинтересован в развитии своего персонала, производственной системы, операционной эффективности, мы говорим, что путь в национальный проект открыт, и приглашаем к нам присоединиться.

Отметим, что в 2022 году в системных мерах доминирующим становится направление цифровизации. Создана специальная организация «Цифровые технологии производительности», которая позволит предприятиям оценить свой уровень подготовленности к внедрению цифровых технологий, понять, есть ли проблемы, и предложить цифровые продукты для их эффективного решения.

Наша справка

ООО «Узловский молочный комбинат» специализируется на переработке молока, выпуске молочных продуктов, продуктов с растительными маслами, ингредиентов для пищевых производств.

Комбинат начал работу в 2009 году. За 12 лет прошел путь от районной производственной площадки до системообразующей Компании с разноплановым ассортиментом и широкой географией продаж.

На предприятии ведется тщательный мониторинг на всех этапах производства — начиная с приемки молока и заканчивая выходом готовой продукции.

Сегодня на предприятии работает более 600 человек, средний возраст сотрудников — 40 лет.