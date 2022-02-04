С 3 февраля ПФР начал выплачивать проиндексированные до 8,6% пенсии

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Страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,5 тыс. рублей в месяц.

Неработающие пенсионеры начали получать доиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.

Напомним, страховые пенсии 30,8 млн неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6% — выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%.

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%.

Страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,5 тыс. рублей в месяц, ее средний размер теперь составляет 18 984 рубля.

У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности на конец прошлого года составляла 11 487 рублей, в результате индексации выплата увеличится на 988 рублей и составит 12 475 рублей. Если пенсия по старости на конец года составляла 18 626 рублей, после индексации она увеличится на 1602 рубля и составит 20 228 рублей.

В Тульской области количество неработающих пенсионеров, получателей страховых пенсий, составляет 281,6 тыс. чел. Средний размер страховой пенсии у неработающих граждан составил 18 886 руб., а средний размер ее увеличения — 1477 руб.