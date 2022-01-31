Тулячки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по боксу

Фото Федерации бокса Тульской области.

Сборная Тульской области по боксу завоевала три золотые и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях спортивного общества «Спартак» среди девушек и юниорок.



Победительницами турнира стали Ксения Федорова в категории до 51 кг среди девушек 13−14 лет, Екатерина Волкова в весе до 46 кг среди девушек 15−16 лет и Софья Телкова в категории до 57 кг среди юниорок 17−18 лет.



Бронзовыми призерами соревнований стали Елизавета Горбунова (42 кг, девушки 13−14 лет) и Виктория Федорова (57 кг, девушки 15−16 лет).



Как сообщает Федерация бокса Тульской области, возглавлял нашу команду Заслуженный тренер России Владимир Ульянов.