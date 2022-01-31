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Тулячки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по боксу
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тулячки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по боксу

В нашей копилке пять наград.

Сборная Тульской области по боксу завоевала три золотые и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях спортивного общества «Спартак» среди девушек и юниорок.

Победительницами турнира стали Ксения Федорова в категории до 51 кг среди девушек 13−14 лет, Екатерина Волкова в весе до 46 кг среди девушек 15−16 лет и Софья Телкова в категории до 57 кг среди юниорок 17−18 лет.

Бронзовыми призерами соревнований стали Елизавета Горбунова (42 кг, девушки 13−14 лет) и Виктория Федорова (57 кг, девушки 15−16 лет).

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, возглавлял нашу команду Заслуженный тренер России Владимир Ульянов.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:04 +1
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