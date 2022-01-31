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«Ничейные дорожки» в Туле: улица Тихмянова

«Ничейные дорожки» в Туле: улица Тихмянова

Тротуар превратился в самое настоящее месиво.

В редакцию Myslo пожаловались жители Мясново. Они рассказали, что из года в год в районе крайне халатно относятся к расчистке тротуаров от снега. Людям приходится либо пробираться к своим домам по сугробам, либо идти по обочине, рискуя попасть под колёса автомобилей.

«На улице Тихмянова ничейный тротуар. Жуть — увязаешь по колени. Кто будет чистить? Так нельзя же! Каждый год ситуация повторяется, и мы скачем по проезжей части, уворачиваясь от машин», — сетуют туляки.

А в вашем районе расчищают тротуары от снега? Если нет — делитесь фотографиями и адресами в комментариях, а мы передадим их в администрацию.

 

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