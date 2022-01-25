Еще два домашних матча «Академии Михайлова» перенесли из-за коронавируса

Фото пресс-службы «Академии Михайлова».

Матчи Молодежной хоккейной лиги между «Академией Михайлова» и «СКА-Варяги», запланированные на 25 и 26 января, перенесли на новые даты по обоюдному согласию команд. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.



Игры состоятся 1 и 2 февраля в Санкт-Петербурге в СК «Хоккейный город» в 19.00 и 13.00. Хозяином матчей будет «Академия Михайлова».

Напомним, у «михайловцев» — вспышка коронавируса. У 31 представителя команды «Академия Михайлова», в том числе у 25 хоккеистов, ПЦР-тесты на ковид показали положительный результат.