В тульской хоккейной команде «Академия Михайлова» вспышка коронавируса

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Матч «Академия Михайлова» — «Динамо СПб», назначенный на 21 января, не состоится. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.



По состоянию на 21 января у 31 представителя команды «Академия Михайлова», в том числе у 25 хоккеистов, ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

Отметим, что в целом в российском хоккее сложилась довольно сложная ситуация с коронавирусом. Ранее КХЛ объявила об остановке регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса. По состоянию на утро 12 января количество игроков, тренеров и представителей команд, у которых были выявлены положительные тесты на ковид, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста.