новости
новости
Регистрация
В тульской хоккейной команде «Академия Михайлова» вспышка коронавируса
Фото из архива Myslo.

В тульской хоккейной команде «Академия Михайлова» вспышка коронавируса

Заболел 31 человек.

Матч «Академия Михайлова» — «Динамо СПб», назначенный на 21 января, не состоится. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

По состоянию на 21 января у 31 представителя команды «Академия Михайлова», в том числе у 25 хоккеистов, ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

Отметим, что в целом в российском хоккее сложилась довольно сложная ситуация с коронавирусом. Ранее КХЛ объявила об остановке регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса. По состоянию на утро 12 января количество игроков, тренеров и представителей команд, у которых были выявлены положительные тесты на ковид, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:36 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
МХЛмолодежная хоккейная лигаАкадемия Михайловакоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк жестоко убил знакомого, который не стал покупать у него телефон
Туляк жестоко убил знакомого, который не стал покупать у него телефон
В Туле на ул. Металлургов Renault сбил пьяного пешехода
В Туле на ул. Металлургов Renault сбил пьяного пешехода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.