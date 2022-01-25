Правительство Тульской области выкупит Дом кино за 96 миллионов рублей

Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовых актов 24 января.

Правительство Тульской области приобретет здание в центре Тулы. Речь идет о Доме кино, расположенном по адресу: проспект Ленина, 34.

Бывший кинотеатр «Центральный» имеет площадь 1893,9 квадратных метров. Площадь подвального помещения — 245,7 квадратных метров.

За здание, которое было открыто в 1951 году, Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области готово заплатить 96 миллионов 165 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовых актов 24 января.