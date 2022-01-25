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Правительство Тульской области выкупит Дом кино за 96 миллионов рублей

Правительство Тульской области выкупит Дом кино за 96 миллионов рублей

Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовых актов 24 января.

Правительство Тульской области приобретет здание в центре Тулы. Речь идет о Доме кино, расположенном по адресу: проспект Ленина, 34.
 
Бывший кинотеатр «Центральный» имеет площадь 1893,9 квадратных метров. Площадь подвального помещения — 245,7 квадратных метров.
 
За здание, которое было открыто в 1951 году, Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области готово заплатить 96 миллионов 165 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовых актов 24 января.
 
 
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:04 +2
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