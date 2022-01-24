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За год тульские приставы привлекли к ответственности более 1000 алиментщиков
Фото: voen-pravo.ru

За год тульские приставы привлекли к ответственности более 1000 алиментщиков

В отношении недобросовестных родителей были составлены административные протоколы.

По решению суда 40-летняя жительница Суворовского района была обязана платить алименты на содержание 10-летнего ребенка, однако женщина нигде не работала и трудоустраиваться не собиралась.

Сотрудники местного отдела ФССП России составили на нерадивую мать протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ей наказание в виде 60 часов обязательных работ. После отбытия женщина должна будет погасить долг, иначе ей грозит уголовная ответственность.

В пресс-службе регионального УФССП России сообщили, что в 2021 году сотрудники ведомства привлекли к административной ответственности более 1000 неплательщиков алиментов.

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