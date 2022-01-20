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В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство области по боксу

В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство области по боксу

20 января в «Тула-Арене» состоялось открытие Чемпионата и Первенства Тульской области по боксу.

В этом году в соревнованиях принимают участие порядка 200 спортсменов. Лучшие из них будут отобраны на Чемпионат и Первенство ЦФО.
 
Соревнования открыл министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.
 
«Бокс воспитывает бойцовский характер, дисциплину и силу воли. Юным спортсменам эти соревнования дают прекрасную возможность заявить о себе, набраться опыта. Желаю боксёрам успеха на ринге и побед», — сказал он.
 
Смотрите фоторепортаж Myslo.
 
Напомним, в 2021 году тульский боксер Илья Шакиров стал чемпионом России среди мужчин, взяв золото в весовой категории до 63,5 кг. Дарья Абрамова из Щекина стала победителем 58-го Чемпионата мира по боксу среди военнослужащих и завоевала титул чемпионки России. Тимур Гамзатов стал бронзовым призёром Чемпионата России по боксу в весовой категории до 92 кг.
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Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 41
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 42
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 43
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 44
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 45
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 46
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 47
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 48
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 49
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 50
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 51
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 52
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 53
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 54
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 55
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 56
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 57
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 58
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 59
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 60
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 61
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 62
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 63
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 64
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 65
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 66
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 67
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 68
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 69
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 70
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 71
Чемпионат Тульской области по боксу, Фото: 72
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:05 0
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