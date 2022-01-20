В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство области по боксу

В этом году в соревнованиях принимают участие порядка 200 спортсменов. Лучшие из них будут отобраны на Чемпионат и Первенство ЦФО.

Соревнования открыл министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

«Бокс воспитывает бойцовский характер, дисциплину и силу воли. Юным спортсменам эти соревнования дают прекрасную возможность заявить о себе, набраться опыта. Желаю боксёрам успеха на ринге и побед», — сказал он.

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Напомним, в 2021 году тульский боксер Илья Шакиров стал чемпионом России среди мужчин, взяв золото в весовой категории до 63,5 кг. Дарья Абрамова из Щекина стала победителем 58-го Чемпионата мира по боксу среди военнослужащих и завоевала титул чемпионки России. Тимур Гамзатов стал бронзовым призёром Чемпионата России по боксу в весовой категории до 92 кг.