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На сцене театра им. Горького покажут «Жизнь замечательных туляков»

На сцене театра им. Горького покажут «Жизнь замечательных туляков»

Так называется новый театральный проект, посвященный нашим знаменитым землякам.

Тульский государственный академический театр драмы имени Горького начинает новый проект «Жизнь замечательных туляков». Каждый спектакль серии будет рассказывать об одном из знаменитых уроженцев Тульской области.

Над проектом работают драматург Рагим Мусаев и режиссёр-постановщик Анна Терёшина. Уже идут репетиции драмы «Легасов: надо жить». В дальнейших планах — постановки, посвященные оружейнику Сергею Мосину, ученому-энциклопедисту Андрею Болотову и другим известным тулякам.

Планируется показ спектаклей в городах Тульской области и за ее пределами. Премьера первого спектакля проекта «Легасов: надо жить» состоится 22 февраля.

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