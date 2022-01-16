В Туле дополнительные бригады прочистили ливневки

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В связи с резким потеплением и обильным таянием снега управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сформировало дополнительные бригады по обслуживанию ливневой канализации. Организовано постоянное взаимодействие с ЕДДС по выявлению и ликвидации мест подтопления.

Рабочие откачивали воду с проезжей части и тротуаров с помощью комбинированной каналопромывочной машины. Прочистили дождеприемные колодцы ливневой канализации от снега и льда, а также водоотводные лотки на мостовых сооружениях.

В работах было задействовано четыре бригады.