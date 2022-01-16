новости
новости
Регистрация
В Туле дополнительные бригады прочистили ливневки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле дополнительные бригады прочистили ливневки

Устраняли подтопления после таяния снега.

В связи с резким потеплением и обильным таянием снега управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сформировало дополнительные бригады по обслуживанию ливневой канализации. Организовано постоянное взаимодействие с ЕДДС по выявлению и ликвидации мест подтопления.

Рабочие откачивали воду с проезжей части и тротуаров с помощью комбинированной каналопромывочной машины. Прочистили дождеприемные колодцы ливневой канализации от снега и льда, а также водоотводные лотки на мостовых сооружениях.

В работах было задействовано четыре бригады.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 10:10 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
таяние снегарабочие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Академия Михайлова» выиграла у «Риги»
«Академия Михайлова» выиграла у «Риги»
Погода в Туле 16 января: пасмурно и легкий мороз
Погода в Туле 16 января: пасмурно и легкий мороз
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.