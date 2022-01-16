Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле дополнительные бригады прочистили ливневки
Устраняли подтопления после таяния снега.
В связи с резким потеплением и обильным таянием снега управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сформировало дополнительные бригады по обслуживанию ливневой канализации. Организовано постоянное взаимодействие с ЕДДС по выявлению и ликвидации мест подтопления.
Рабочие откачивали воду с проезжей части и тротуаров с помощью комбинированной каналопромывочной машины. Прочистили дождеприемные колодцы ливневой канализации от снега и льда, а также водоотводные лотки на мостовых сооружениях.
В работах было задействовано четыре бригады.
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