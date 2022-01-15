В Туле стартовали всероссийские соревнования «Золотая шайба»

15 января в ЦПКиО им.П.П.Белоусова стартовал региональный этап Всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в младшей возрастной группе (2011-2012 г.р.).



Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев приветствовал юных спортсменов. Он вместе с исполнительным директором Федерации хоккея региона Николай Ивашков вручил комплекты хоккейной формы команде «Белые медведи» из п. Лазарево Щекинского района.



В соревнованиях принимают участие 12 команд в трёх возрастных группах в дивизионах «Восток» и «Центр». В сезоне-2021/2022 за медали сражаются 32 детские хоккейные команды.