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В Туле стартовали всероссийские соревнования «Золотая шайба»

В Туле стартовали всероссийские соревнования «Золотая шайба»

В сезоне-2021/2022 за медали сражаются 32 детские хоккейные команды.

15 января в ЦПКиО им.П.П.Белоусова стартовал региональный этап Всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в младшей возрастной группе (2011-2012 г.р.).

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев приветствовал юных спортсменов. Он вместе с исполнительным директором Федерации хоккея региона Николай Ивашков вручил комплекты хоккейной формы команде «Белые медведи» из п. Лазарево Щекинского района.

В соревнованиях принимают участие 12 команд в трёх возрастных группах в дивизионах «Восток» и «Центр». В сезоне-2021/2022 за медали сражаются 32 детские хоккейные команды.

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В Туле стартовали всероссийские соревнования «Золотая шайба», Фото: 1
В Туле стартовали всероссийские соревнования «Золотая шайба», Фото: 2
В Туле стартовали всероссийские соревнования «Золотая шайба», Фото: 3
В Туле стартовали всероссийские соревнования «Золотая шайба», Фото: 4
В Туле стартовали всероссийские соревнования «Золотая шайба», Фото: 5
В Туле стартовали всероссийские соревнования «Золотая шайба», Фото: 6
В Туле стартовали всероссийские соревнования «Золотая шайба», Фото: 7
В Туле стартовали всероссийские соревнования «Золотая шайба», Фото: 8
В Туле стартовали всероссийские соревнования «Золотая шайба», Фото: 9
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:16 +2
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