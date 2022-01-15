Вирусолог: «У омикрона заразность выше, но летальность ниже»

Омикрон-штамм в большой степени отличается от предыдущих вариантов ковида. Об этом рассказал вирусолог Константин Чумаков в эфире «Радио России».

По словам ученого, заразность омикрона заметно выше, но при этом ниже патогенность и летальность. Новый штамм стал больше затрагивать молодых людей, однако у них болезнь протекает гораздо легче, чем у пожилых.

Чумаков также отметил, что омикрон, в отличие от предыдущих мутаций, не прогрессирует до воспаления легких. Кроме того, вирусолог перечислил основные симптомы у пациентов, зараженных новым штаммом: головную боль, насморк, раздражение в носу и кашель. Привычной при других штаммах потери обоняния при «омикроне» чаще всего не наблюдается.