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Вирусолог: «У омикрона заразность выше, но летальность ниже»

Вирусолог: «У омикрона заразность выше, но летальность ниже»

Ученый перечислил основные симптомы у пациентов, зараженных новым штаммом

Омикрон-штамм в большой степени отличается от предыдущих вариантов ковида. Об этом рассказал вирусолог Константин Чумаков в эфире «Радио России».

По словам ученого, заразность омикрона заметно выше, но при этом ниже патогенность и летальность. Новый штамм стал больше затрагивать молодых людей, однако у них болезнь протекает гораздо легче, чем у пожилых.

Чумаков также отметил, что омикрон, в отличие от предыдущих мутаций, не прогрессирует до воспаления легких. Кроме того, вирусолог перечислил основные симптомы у пациентов, зараженных новым штаммом: головную боль, насморк, раздражение в носу и кашель. Привычной при других штаммах потери обоняния при «омикроне» чаще всего не наблюдается.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:11 +1
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